В США в результате падения воздушного шара погибли четыре человека

По информации полиции города Элой, еще один человек получил серьезные травмы

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Не менее четырех человек погибли и еще один пострадал в результате падения воздушного шара в городе Элой (штат Аризона). Об этом в воскресенье сообщила местная полиция.

"Около 07:50 утра (17:50 мск) воздушный шар упал в пустынной местности к востоку от бульвара Саншайн и Ханна-Роуд в Элое. В результате инцидента четыре человека погибли и один получил серьезные травмы", - говорится в ее сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Информации о причинах падения воздушного шара не приводится. Ведется расследование.