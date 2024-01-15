Аэропорт Южно-Сахалинска задержал около 20 рейсов из-за циклона

Улучшение видимости ожидается после 19:00 по местному времени

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска в понедельник утром задержал около 20 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, за утро из Южно-Сахалинска не удалось выпустить ни одного самолета, то же касается и рейсов прибытия. Задержаны 10 рейсов на вылет по восьми направлениям. Их время вылета сдвигается каждые полчаса. Помимо этого, задержаны семь рейсов на прибытие по четырем направлениям. Самолет S7-5257, летевший в Южно-Сахалинск из Новосибирска, не смог приземлиться и ушел на запасной аэродром в Хабаровск.

"15 января в аэропорту Южно-Сахалинск мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель. По прогнозу улучшение видимости до 2 тыс. метров ожидается после 19:00 (11:00 мск - прим. ТАСС)", - рассказали журналистам в пресс-службе аэропорта.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 15 января в восьми южных районах Сахалина. Сейчас в этой части острова бушует метель, идет сильный снег, дует штормовой ветер. В связи с этим школьники в этих районах переведены на дистанционное обучение.