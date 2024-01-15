В районе мыса Вертикальный на Камчатке обнаружили мину

Местные жители пытались сами отвезти находку в город

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Жители Камчатки обнаружили противопехотную мину в районе мыса Вертикальный и пытались сами отвезти ее в город. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

"Сразу началось комплексное реагирование. Начали выяснять. Вроде, учебная мина. По регламенту надо ожидать представителей МО РФ для изъятия мины. Но наши доблестные граждане решили помочь Родине и повезли мину в город сами", - рассказал Лебедев.

По его информации, граждане сообщили по системе 112 об обнаружении предмета, похожего на мину. Он добавил, что полиция нашла и остановила тех, кто пытался вывезти находку.

"Прошу вас, не трогайте подобные штуки при их обнаружении. Звоните 112. Мы разберемся, что надо делать", - призвал министр.