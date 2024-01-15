СК РФ: подорвавший железную дорогу в Рязанской области планировал еще один теракт

Совершить его мужчина готовился в районе Дашки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Житель Рязанской области Руслан Сидики, арестованный за подрыв железной дороги и попытку атаковать военный аэродром Дягилево в Рязани по заданию военной разведки Украины, готовился совершить еще один теракт в декабре 2023 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец.

"Было установлено, что уже после теракта на железной дороге [в Рязанской области] Сидики готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани", - сказал он.

По словам Выменца, следователи изъяли все компоненты, которые Сидики использовал для изготовления взрывных устройств. В настоящее время уголовное дело в отношении Сидики передано для дальнейшего расследования в СК России.

​​​​​​11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями "Рыбное" и "Блокпост 204-й км" в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги, были повреждены 15 вагонов. Приблизительный ущерб грузоотправителю составил более 800 тыс. рублей, ОАО "РЖД" - свыше 30 млн рублей. Совместно с оперативными службами следователи установили причастность к преступлению Сидики, который имеет российское и итальянское гражданства. Мужчина признал вину в этом преступлении.

В начале декабря 2023 года Сидики арестовали. В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Следствие установило причастность мужчины еще к одному совершенному террористическому акту - 20 июля 2023 года он попытался совершить атаку на военный аэродром Дягилево путем подрыва самодельных взрывных устройств, установленных на не менее чем четырех беспилотниках.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.