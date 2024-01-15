В ДНР изъяли более 20 тыс. экземпляров экстремистской литературы

Они принадлежали запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы", сообщили в УФСБ по региону

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) изъяли 20 тыс. экземпляров экстремистской литературы в Мариуполе, сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике, органов военной контрразведки и Росгвардии в г. Мариуполь выявлено место, которое использовалось запрещенной в России организацией "Свидетели Иеговы" для пропаганды экстремистской идеологии. В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тыс. экземпляров экстремистской литературы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, были найдены служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских войск.

Силовики продолжают оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц.