В Хабаровске изъяли из продажи некачественную сгущенку из Красноярского края

Речь идет о 1,1 тонны продукции

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Партия некачественного сгущенного молока изъята из продажи в Хабаровске, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"В результате принятых управлением Россельхознадзора мер в настоящее время некачественная молочная продукция общей массой 1,1 тонны снята с реализации", - говорится в сообщении.

Проверки начались после обращения гражданина, который сообщил, что приобрел в одном из продуктовых супермаркетов Хабаровска сгущенку производства Назаровского молочно-кондитерского комбината (Красноярский край), которая не отвечала требованиям государственного стандарта. В подтверждение он приложил протокол исследований молочной продукции, где значилось низкое содержание жира и белка. Информация подтвердилась.

Отмечается, что производитель из Красноярского края уже попадал в поле зрения Россельхознадзора. Так, в декабре 2022 года из торговой сети Хабаровска было изъято почти 1,5 тонны некачественной молочной продукции, изготовленной с использованием молочной сыворотки неизвестного происхождения.