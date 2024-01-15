В Якутии изъяли более 5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Возбуждено уголовное дело

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Полицейские в Якутске изъяли свыше 5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское" выявили и пресекли сбыт нелегального алкоголя. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские задокументировали факт продажи 44-летним уроженцем ближнего зарубежья партии немаркированной водки. Злоумышленника задержали в одном из гаражных боксов по улице Космонавтов города Якутска, когда тот выгружал горячительное из своей машины", - говорится в сообщении.

Также во время обследования арендованного подозреваемым гаража по улице Челюскина были обнаружены бутылки нелегального алкоголя. Всего правоохранители изъяли свыше 5 тыс. бутылок - 2 790 литров нелегальной водки, уточнили в МВД.

"Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что немаркированное горячительное приобрел у неизвестного лица и планировал в дальнейшем его продать. Следователем СЧ по РОПД СУ МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.