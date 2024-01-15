В Хакасии задержали выходцев из Сирии, охотившихся на краснокнижных соколов

При досмотре у мужчин обнаружили силки для ловли хищных птиц и голубей, которые служат приманкой для хищных птиц

ТАСС, 15 января. Инспекторы охотнадзора задержали в Хакасии двух выходцев из Сирии за охоту на краснокнижных соколов, говорится в сообщении министерства природы республики.

"На территории общедоступных охотугодий Ширинского района инспекторами охотнадзора Хакасии был задержан автомобиль с двумя сирийцами, имеющими российское гражданство. В ходе досмотра в машине были обнаружены силки для ловли хищных птиц и голуби, которые служат приманкой для соколов", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщают, что голуби были отпущены на свободу.

Составлены два административных протокола за действия, которые могли привести к уничтожению редких видов птиц (ст. 8.35 КоАП). В ведомстве отмечают, что в сентябре прошлого года ловили иностранных браконьеров, охотившихся на хищных птиц в Ширинском районе, а в ноябре - в Боградском.

На территории Хакасии отмечено пребывания следующих видов птиц из семейства соколиных - сапсан, балобан, кречет, они занесены в Красную книгу России и Красную книгу Хакасии.