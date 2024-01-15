В Японском море объявили штормовое предупреждение о быстром обледенении судов

Продолжительность опасного явления составит 36 часов, отметили в Приморском гидрометцентре

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение о быстром обледенении судов в акватории Японского моря.

"Ночью 15 января в северной половине Японского моря ожидается очень быстрое обледенение судов. Продолжительность опасного явления - 36 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обледенение приводит к увеличению массы судна и потере остойчивости (способности противостоять крену), снижает запас плавучести, ухудшает маневренность. Обледенение неблагоприятно отражается на работе электронно-навигационных приборов, приводит к нарушению радиосвязи.