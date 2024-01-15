В Брянской области при пожаре в доме погибли три человека

Площадь возгорания составила 30 кв. м

ТАСС, 15 января. Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Унеча Брянской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"14 января в 23:31 в ОДС ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г. Унеча, пер. Коммунистический. <…> К сожалению, обнаружены погибшими двое мужчин 1961 и 1958 годов рождения и женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был локализован в 00:13, открытое горение ликвидировано в 00:35 на площади 30 кв. м. "Причина пожара устанавливается", - сообщили в ведомстве.