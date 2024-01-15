На Сахалине военного осудили за отказ участвовать в СВО

Мужчину приговорили почти к трем годам лишения свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - рассказали в пресс-службе.

В судебном заседании установлено, что 22 августа 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ командира об убытии в район проведения специальной военной операции (СВО) на Украине для участия в боевых действиях. При назначении наказания суд учел, что мужчина своими действиями поставил под сомнение принцип единоначалия. Это отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в воинском коллективе. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, судом признано совершение преступления в период объявленной президентом РФ мобилизации.