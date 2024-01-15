В Приморье потушили первый с начала года крупный природный пожар

Площадь возгорания составила 472 га

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Первый в 2024 году крупный природный пожар зафиксирован в Приморском крае в минувшие выходные. Как сообщила пресс-служба правительства региона, возгорание ликвидировали.

"Природный пожар на площади 472 га потушили в Хасанском муниципальном округе Приморского края. Распространению огня способствовала ветреная, малоснежная погода. В борьбе с огнем принимали участие 32 человека и 7 единиц техники. Горела сухая трава на землях иных категорий, лесной фонд не пострадал", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили ТАСС, что это первый крупный природный пожар в регионе с начала года. До этого площадь возгораний была значительно меньше - не превышала 40 га.

В 2023 году оперативность тушения в первые сутки лесных пожаров в Приморском крае составила 97%, количество и площадь пожаров в регионе не превысила установленных Рослесхозом значений. Согласно прогнозам регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мир, пожароопасный сезон 2024 года ожидается "непростым".