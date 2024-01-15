В Воркуте горняк погиб из-за прорыва грунтовых вод в шахте "Заполярная"

По данным МЧС, всего в шахте работали 60 человек, а непосредственно на аварийном участке - трое, один из них пострадал

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Прорыв грунтовых вод и частичное затопление шахты "Заполярная" АО "Воркутауголь" произошли в Воркуте. Один горняк погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.

"Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте "Заполярная" на глубине 600 м. Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека, один из них пропал", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Коми, пострадали двое, одного из них доставили в больницу с переломами, еще один горняк погиб. "Его тело обнаружили горноспасатели", - добавили в ведомстве.

Шахту "Заполярную" сдали в эксплуатацию в 1949 году. По оценкам специалистов, промышленных запасов угля на благоприятных по условиям залегания участках шахтного поля хватит как минимум на 20-25 лет. АО "Воркутауголь" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России, является градообразующим предприятием заполярного города Воркуты и единственной российской угледобывающей компанией, работающей в условиях Крайнего Севера. В составе четыре подземные шахты, угольный разрез "Юньягинский", где добыча угля ведется открытым способом, центральная обогатительная фабрика "Печорская", Воркутинский механический завод и Воркутинское транспортное предприятие. На производстве занято более 6 тыс. человек.