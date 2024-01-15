В Мариуполе нашли документы о причастности "Свидетелей Иеговы" к финансированию ВСУ

Росгвардейцы выявили здание, где хранилась экстремистская литература

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Росгвардейцы обнаружили в Мариуполе здание, где хранилась экстремистская литература. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В Мариуполе разведчики Росгвардии обнаружили здание, в котором хранились книги, журналы, компьютерные диски с запрещенной информацией организации "Свидетели Иеговы", признанной в России экстремистской", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при досмотре объекта обнаружено более 20 тыс. экземпляров экстремистской литературы, а также учредительные документы. В Росгвардии добавили, что из этих материалов уже сейчас известно о причастности организации к финансированию Вооруженных сил Украины.