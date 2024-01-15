В Азербайджане задержали членов ОПГ, изготавливавших поддельные украинские паспорта

По данным службы госбезопасности страны, цена каждого поддельного документа составляла до $30 тыс

БАКУ, 15 января. /ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана сообщила о задержании членов транснациональной организованной преступной группировки, изготавливавших фальшивые украинские паспорта для желающих получить убежище в европейских странах и свободно передвигаться без виз.

"Разоблачены действия транснациональной преступной группировки, незаконным путем обеспечивавшей официальными документами украинского государства граждан Азербайджана и других стран для того, чтобы они под видом граждан Украины могли жить в различных странах, получить там убежище, свободного передвигаться без виз", - говорится в сообщении СГБ, размещенном на сайте спецслужбы.

По его данным, в ходе расследования было выявлено, что члены ОПГ с января 2023 года незаконным путем изготовляли и продавали отдельным гражданам украинские паспорта, удостоверения личности и водительские права, а также другие документы. Цена каждого поддельного документа составляла до $30 тыс.

"В результате проведенных СГБ мероприятий подозреваемые были задержаны и привлечены к следствию в Азербайджанской Республике лица, им предъявлено обвинение в незаконном изготовлении, продаже поддельных документов и совершении других преступных действий", - отмечается в информации. Следствие также выявило лиц, передвигающихся в различных странах с поддельными документами.