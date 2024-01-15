Сбежавший киргизский депутат просил в Узбекистане помочь убить двух человек

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что над делом Эмиля Жамгырчиева работали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности и спецслужбы Узбекистана

БИШКЕК, 15 января. ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что сбежавший ранее депутат Эмиль Жамгырчиев просил узбекского "известного криминального авторитета Салима Абдувалиева" помочь убить двух человек.

"У меня есть известие, что молодой человек поехал в Узбекистан не через границу, а пересек границу, встретил вора в законе по кличке "Салимбай Байбача" и попросил помочь ему уничтожить двух друзей", - сказал Жапаров в интервью киргизскому информационному агентству Кабар.

Президент добавил, что над делом депутата работали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности и спецслужбы Узбекистана.

По информации агентства Podrobno.uz, ранее против Жамгырчиева возбудили уголовное дело в Узбекистане. Как считают в Генпрокуратуре, подозреваемый парламентарий незаконно пересек границу Киргизии с Узбекистаном. По словам главы Госкомитета национальной безопасности республики Камчыбека Ташиева, ранее Жамгырчиев незаконно пересек границу, чтобы встретиться в Узбекистане с "известным авторитетом Салимом Абдувалиевым". Следствие также считает, что помощник Жамгырчиева передавал секретные документы узбекской стороне.

Жамгырчиев 9 января сбежал из здания Верховного совета республики, спрыгнув со второго этажа, и скрылся в неизвестном направлении.