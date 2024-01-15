Wildberries продолжает устанавливать связь с 12 сотрудниками сгоревшего склада в Шушарах

По данным компании, никто из исполнителей склада пропавшим не числится

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries продолжает устанавливать связь еще с 12 сотрудниками склада, который сгорел в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы компании.

"Связались еще с четырьмя исполнителями склада. На настоящий момент устанавливаем связь еще с 12 людьми. Никто из исполнителей склада пропавшим не числится", - говорится в сообщении.

Компания также напоминает, что 15 января начнет первые выплаты компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара на складе в Шушарах. Ранее онлайн-ретейлер указывал, что размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января.

Пожар на складе онлайн-ретейлера в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел 13 января. В сообщении пресс-службы Wildberries отмечалось, что в 07:20 в тот день на складе находились 1,2 тыс. человек. Данные о пострадавших не поступали. Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).