ФСБ выявила жительницу Удмуртии, вступившую в украинскую террористическую организацию

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о госизмене

ТАСС, 15 января. Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жительницы Удмуртии, которая вступила в украинскую террористическую организацию, запрещенную в России, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Центрального аппарата ведомства выявлена жительница Ижевска, вступившая и по настоящее время принимающая участие в деятельности одной из запрещенных в России украинских военизированных террористических организаций", - говорится в сообщении.

В ее отношении возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). "Ведутся дальнейшие следственные действия. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - добавили в управлении.