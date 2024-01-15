Число погибших в результате схода оползней в Колумбии возросло до 36

Оползни сошли на дорогу между городами Кибдо и Медельин

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Число погибших в результате оползней, произошедших в Колумбии 12 января, выросло до 36. Об этом сообщило правительство департамента Чоко.

"Количество жертв катаклизма достигло 36", - указано на странице ведомства в X (ранее Twitter). Ранее поступала информация о 33 погибших.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал оползни стихийным бедствием и распорядился направить 500 млрд песо (более $127,6 млн) на нормализацию ситуации в регионе. Деньги пойдут на строительство дороги и меры по обеспечению безопасности.

Петро также поручил Управлению гражданской авиации Колумбии провести расследование по факту повышения цен на авиабилеты. По его словам, авиакомпании "воспользовались трагедией и подняли цены на билеты", а бизнес "не должен строиться на крови".

Оползни сошли на дорогу между городами Кибдо и Медельин, в результате чего десятки людей оказались под завалами. Обвал затронул дом, в котором находилось около 50 человек.