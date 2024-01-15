Новосибирская прокуратура добилась компенсации трехлетней девочке после нападения собаки

Размер выплаты составил более 20 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирской области добилась возмещения причиненного вреда для трехлетней девочки, ногу которой покусала собака. Об этом сообщили в ведомстве.

"Прокуратура в судебном порядке добилась возмещения вреда, причиненного ребенку от укуса бродячей собаки. Проверкой установлено, что во время прогулки на одной из улиц Карасука на несовершеннолетнюю напала собака, в результате чего пострадавшей причинено телесное повреждение в виде укушенной раны голени. Помимо телесных повреждений, несовершеннолетней причинены физические и нравственные страдания", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел летом 2023 года в Карасуке, когда девочка 3,5 лет находилась на прогулке.

Как отметили в ведомстве, причиной укуса собакой проходившего мимо ребенка стало нарушение владельцем животного требований закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В связи с этим прокурор Карасукского района обратился в суд в интересах пострадавшей с требованиями о взыскании с ответчика денежных средств в счет компенсации морального вреда, а также материального ущерба, причиненного ввиду необходимости приобретения лекарственных препаратов для прохождения лечения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, с владельца животного в счет компенсации морального вреда взыскано 20 тыс. рублей и более 2 тыс. рублей в счет компенсации средств, затраченных на лечение.