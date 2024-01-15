В Чечне задержали мужчину за убийство местного жителя на камеру

Возбудили уголовное дело

ГРОЗНЫЙ, 15 января. /ТАСС/. В Чечне задержали мужчину за убийство местного жителя в станице Воскресеновская, снятое на камеру. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Кадры, цинично снятые убийцей, облетели мессенджеры в считанные минуты. 30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской Республике и задержан. Мотивы его поступка предстоит установить следствию", - написал глава Чечни.

По его словам, в отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Ранее в соцсетях появилось видео убийства пожилого человека на глазах у ребенка. Кадры были сняты самим убийцей, который прикрепил камеру к одежде.