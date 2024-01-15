Рэпера T-Sav приговорили к пожизненным срокам за признание в убийствах в песне

Сотрудники правоохранительных органов установили, что убийства произошли в 2017 году

ОТТАВА, 15 января. /ТАСС/. Двадцатичетырехлетний канадский рэпер T-Sav (Тайрел Нгуен) был приговорен к двум пожизненным срокам за двойное убийство. Основанием для признания судом вины артиста стал текст одной из его песен, где он якобы признался в содеянном, сообщил телеканал CBC News.

"Господин Нгуен в тексте своей песни дает признательные показания, что совершил предумышленное убийство Рэнди Канга или, по крайней мере, стал его соучастником", - приводит он слова судьи Верховного суда провинции Британская Колумбия Мириам Гроппер. Речь идет о песне My Life, где звучат такие слова: "Я слышал, что рядом был Танк, и выпустил [ему] пол-обоймы в голову". При этом, как уточняет портал текстов песен genius.com, "Танк" - это прозвище участника местной организованной преступной группировки (ОПГ) "Красные скорпионы" (The Red Scorpions) Рандипа Канга.

Судья заключила, что в тексте песни содержится "тонко завуалированное признание в убийстве" Канга, а также студента местного университета Джагвира Сингха Малхи. При этом, по версии следствия, убийство студента Малхи было "совершенно по ошибке". Сотрудники правоохранительных органов установили, что убийства произошли в 2017 году в ходе противостояния ОПГ "Братья-хранители" (The Brothers Keepers) и "скорпионов". В ходе следственных действий на груди рэпера были обнаружены татуировки "хранителей".