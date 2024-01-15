Сбивший Рубинштейна водитель находится под подпиской о невыезде

По итогам экспертизы о причинах смерти поэта рассмотрят вопрос о переквалификации статьи уголовного дела

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Водитель, который сбил на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы публициста и поэта Льва Рубинштейна, находится под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время водитель, сбивший на пешеходном переходе Льва Рубинштейна на улице Образцова, находится под подпиской о невыезде. По итогам экспертизы о причинах смерти поэта будет рассмотрен вопрос о переквалификации статьи уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если будет установлено, что смерть Рубинштейна наступила от травм, полученных в результате ДТП, то статья уголовного дела может быть ужесточена. Водителю в таком случае будет грозить до пяти лет лишения свободы.

ДТП произошло 8 января. Автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший был помещен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Рубинштейну была проведена операция, врачи боролись за его жизнь, но 14 января стало известно о его смерти. Водитель с места происшествия не скрывался. За последний год за ним числится 19 нарушений правил дорожного движения.

Лев Рубинштейн - российский поэт, публицист, член Союза писателей России.