На складе Wildberries в Петербурге не сработала система пожаротушения

Как уточнили в оперативных службах, по предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания

ТАСС, 15 января. Автоматическая система пожаротушения на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, который горел на площади 70 тыс. кв. м, не сработала в момент возгорания. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Автоматические системы пожаротушения на высокостеллажных объектах хранения должны устанавливаться в обязательном порядке. На этом складе были установлены все системы противопожарной защиты, включая автоматическое пожаротушение. Согласно предварительной информации, которая подтверждается словами очевидцев, в момент пожара она не сработала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание возникло на стеллажах, по предварительной версии, из-за короткого замыкания. "Все эти вопросы будут выяснять уже в ходе расследования", - отметил он.