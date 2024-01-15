В Калининграде эвакуировали учеников и педагогов гимназии из-за возгорания

Всего из здания вывели около 1,6 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Около 1,6 тыс. учащихся и педагогов гимназии №40 эвакуировали в Калининграде из-за возгорания, которое произошло в одном из туалетных помещений, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"15 января в 09:40 местного времени (10:40 мск) поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в гимназии №40, расположенной по адресу: Калининград, улица Ю. Маточкина, дом №4. По прибытии подразделений пожарной охраны установлено, что произошло возгорание мусорной корзины в туалете на втором этаже, ликвидировано до прибытия подразделений МЧС России", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что проведена эвакуация 1,6 тыс. человек. Пострадавших нет. Проводятся мероприятия по дымоудалению.