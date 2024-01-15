В Волгограде воспитаннику детского сада ампутировали фалангу после падения шкафа

Возбудили уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. В Волгоградской области возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в детском саду, мальчику ампутировали фалангу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Четырехлетний мальчик вместе со своим братом взобрались на шкаф в одном из детских садов Новоаннинского района, мебель упала. С травмой правой кисти ребенка госпитализировали, во время операции ему ампутировали последнюю фалангу безымянного пальца правой кисти.

"Новоаннинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по области возбуждено уголовное дело по факту травмирования мальчика по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в сообщении с уточнением, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.