В Октябрьском районе Улан-Удэ произошел пожар в ресторане

По данным МЧС, никто не пострадал

УЛАН-УДЭ, 15 января. /ТАСС/. Пожар произошел в пивном ресторане "Бир хаус" в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

"Горит кровля ресторана по улице Тулаева, 134. На место выехали силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по второму рангу вызова. На месте работают 35 человек, 12 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Огонь охватил кровлю здания. Площадь пожара составляет 875 кв. м.

Из-за пожара закрыто движение трамваев в сторону остановки "Мелькомбинат" - рядом с рестораном расположена конечная остановка трамваев маршрута №4. Также рядом с горящим зданием работает рынок "Крестьянский".