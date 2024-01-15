В Ростовской области контрактника осудили на 7,5 года колонии за поножовщину с начальником

Потерпевший получил ранение, когда пытался отвести пьяного Артема Артемьева в военную полицию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Новочеркасский гарнизонный суд приговорил жителя Чувашии Артема Артемьева, проходившего в Новочеркасске Ростовской области службу по контракту, к 7,5 года колонии за нанесение ножевых ранений начальнику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Новочеркасского гарнизонного военного суда военнослужащий по контракту Артемьев Артем осужден приговором суда Артемьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 27 августа 2023 года подсудимый, находясь на территории пункта временной дислокации воинской части и будучи в состоянии опьянения, напал с ножом на своего начальника, когда тот пытался отвести Артемьева в военную полицию.

Во время заседаний фигурант полностью признал вину и раскаялся.

Приговор в законную силу не вступил.