По делу о пожаре на цветочном складе в Москве арестовали имущество на 49 млн рублей

В ходе расследования потерпевшими признаны 22 родственника погибших

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Суд арестовал имущество директора цветочной компании, при пожаре на складе которой на Комсомольской площади в Москве в ноябре 2022 года погибли семь человек. Стоимость арестованной собственности оценивается почти в 49 млн рублей, сообщил в интервью ТАСС руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец.

"В ходе расследования уголовного дела признаны потерпевшими 22 родственника погибших. <...> Также наложен арест на имущество руководителя организации на сумму более 48,4 млн рублей", - сказал он.

Глава цветочной компании обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности. Дело в отношении него направлено в суд. Следствие считает, что он фактически нарушил все возможные требования пожарной безопасности, не обеспечил должное количество пожарных выходов. Кроме того, в суд направлено дело в отношении специалиста по охране труда и пожарной безопасности, оно выделено в отдельное производство. "Уголовное дело в отношении разнорабочего, который проводил несогласованные сварочные работы в здании, прекращено в связи с его смертью", - сообщил Выменец.

20 ноября 2022 года на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве в результате несоблюдения сотрудниками компании правил пожарной безопасности произошел пожар, жертвами которого стали семь человек. Общий ущерб составил 90 млн рублей. По словам Выменца, надзирающие органы указывали руководителю компании на необходимость организации в здании дополнительных эвакуационных выходов. Несмотря на то, что конструктивные особенности помещения позволяли это сделать, никаких мер принято не было.