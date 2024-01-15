В МЧС назвали предварительную причину пожара в гостинице "Астория" в Казани

По данным ведомства, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Короткое замыкание электрической вытяжки мангала могло стать причиной пожара, возникшего на крыше гостиницы "Астория" в Казани. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

"Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электрической вытяжки мангала, которое привело к возгоранию внутри вытяжной трубы, в результате чего загорелась кровля)", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало о пожаре, возникшем 14 января в здании на улице Павлюхина в Казани, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". Горела кровля здания. Площадь пожара составила 936 кв. м. Информация о пострадавших в управление МЧС не поступала, со слов обслуживающего персонала, самостоятельно эвакуировались пять постояльцев отеля и два его сотрудника.