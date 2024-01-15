Суд приговорил главу Института госслужбы РАНХиГС Барцица к пяти годам условно за растрату

Ему также назначили штраф в размере 1 млн рублей

МОСКВА, 15 января./ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игоря Барцица к пяти годам условно по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным Барцица И. Н. по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на срок пять лет со штрафом в размере 1 млн рублей", - зачитала текст приговора судья Марина Орлова.

Суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Согласно решению суда, по этому делу декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина также признана виновной в особо крупной растрате, ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей. Виновной в этом преступлении признана и заместитель директора по научной работе Института госслужбы и управления РАНХиГС Галина Ивлеева. Ей суд также назначил четыре года условно и 1 млн рублей штрафа. Гособвинение просило суд назначить всем троим реальное лишение свободы на срок шесть лет. По делу также обвиняется уроженец Абхазии Аслан Фейзба, он скрылся от правоохранительных органов и объявлен в розыск.

По версии обвинения, подсудимые договорились со своими подчиненными и коллегами о том, что будут выписывать им надбавки к зарплате и премии, которые те затем станут им возвращать наличными за небольшим вычетом своего процента. Дело в отношении Барцица было возбуждено в мае 2020 года, он был взят под стражу. Изначально его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, позднее обвинение переквалифицировали на растрату, Барцицу изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

В марте 2021 года адвокат Барцица Валерий Ванин заявил ТАСС, что его подзащитный признал вину и возместил ущерб по делу.