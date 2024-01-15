В РФ за первые две недели 2024 года при пожарах погибли более 540 человек

В первую праздничную неделю в стране произошло более 5,5 тыс. возгораний

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 540 человек стали жертвами пожаров в РФ в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"За отчетный период (неделя - прим. ТАСС) пожарно-спасательные подразделения ликвидировали более 4,2 тыс. техногенных пожаров, на которых спасены 634 человека, эвакуировано свыше 2,6 тыс. человек. К сожалению, погибли 272 человека", - сказали в МЧС.

При этом в первую праздничную неделю в стране произошло более 5,5 тыс. пожаров, жертвами которым стали также 272 человека.

Кроме того, за минувшую неделю на водоемах России произошло 15 происшествий, спасены 19 человек, 5 погибли.