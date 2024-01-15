Экс-главу федерации бокса в Стерлитамаке осудили на 9,5 года колонии за вымогательство

Его сообщники получили условные сроки

УФА, 15 января. /ТАСС/. Бывшего главу федерации бокса в Стерлитамаке Республики Башкортостан осудили на 9,5 года лишения свободы за вымогательство, разбой и кражи, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"В Стерлитамаке экс-главе федерации бокса и его сообщникам вынесен приговор по факту вымогательства, кражи и разбоя. В суде установлено, что в январе 2022 года мужчина договорился с предпринимателем о встрече в ночное время, в ходе которой избил его и уехал на его дорогостоящем автомобиле марки Lexus LX 450 D, оставив владельца транспортного средства на улице", - говорится в сообщении.

Также обвиняемый с другом требовали у предпринимателя переоформления 50% доли в организации и машины стоимостью почти 10 млн рублей, применяя к нему физическую силу. В марте 2022 года фигуранты уголовного дела похитили оборудование для майнинга криптовалюты стоимостью более 1,2 млн рублей.

"Подсудимые не признали вину в содеянном. Организатору предстоит отбыть девять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, троим его сообщникам суд назначил лишение свободы от трех лет до трех лет и двух месяцев условно с испытательным сроком от трех до четырех лет. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.