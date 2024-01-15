Власти Коми окажут помощь семье погибшего горняка в шахте "Заполярная"

Вопрос по оказанию помощи пострадавшему взял на личный контроль глава республики Владимир Уйба

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Власти Республики Коми окажут помощь семье горняка, погибшего в результате прорыва подземных вод в шахте "Заполярная" АО "Воркутауголь". Кроме того, вопрос по оказанию помощи пострадавшему взял на личный контроль глава республики Владимир Уйба, сообщил он в своем Telegram-канале.

По данным предприятия, в 04:28 мск 15 января произошел непрогнозируемый прорыв подземных вод в шахте. На аварийном забое находились три человека, один из них погиб, один травмирован, третий без травм самостоятельно вышел на поверхность. Всего в шахте работали 60 человек, оставшиеся 57 горняков выведены на поверхность. Эксплуатация аварийного участка приостановлена, на месте работает специальная комиссия по выяснению причин инцидента.

"Один шахтер с переломами госпитализирован в воркутинскую больницу. Вопрос по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшему я взял на личный контроль. Второй шахтер, к сожалению, погиб на месте. Третий работник без травм самостоятельно вышел на поверхность. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего шахтера. Им будет оказана вся необходимая помощь", - написал глава Коми.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в связи с инцидентом организовала проверку.