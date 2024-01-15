Wildberries опроверг информацию о несработавшей сигнализации на складе в Петербурге

По данным компании, благодаря сигналу удалось оперативно эвакуировать 1,2 тыс. человек

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пожарная сигнализация на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел пожар, сработала штатно, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

"13 января на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. В 7:20 утра штатно сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому были оперативно эвакуированы 1,2 тыс. занятых на складе", - сообщили в пресс-службе.

15 января в оперативных службах сообщали ТАСС, что автоматическая система пожаротушения на складе Wildberries не сработала в момент возгорания.

Пожар на складе онлайн-ретейлера в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел 13 января. В сообщении пресс-службы Wildberries отмечалось, что в 07:20 мск в тот день на складе находились 1,2 тыс. человек. Данные о пострадавших не поступали. Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).