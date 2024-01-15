Таможня Азербайджана пресекла попытку контрабанды 90 кг наркотиков из Ирана в РФ

Их обнаружили при досмотре грузового автомобиля, перевозившего овощи транзитом

БАКУ, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники таможни Азербайджана изъяли из незаконного оборота 90 кг наркотиков, которые пытались провезти на машине из Ирана в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, наркотики были обнаружены при досмотре на таможенном посту грузового автомобиля, перевозившего овощи из Ирана в РФ транзитом через Азербайджан.

"Во время досмотра автомобиля в одном из ящиков были обнаружены 209 пакетов с наркотиками. Согласно заключению Центра судебной экспертизы Минюста республики, в них находились около 70 кг марихуаны и более 20 кг гашишной смолы", - уточнили в ГТК. Ведется расследование.