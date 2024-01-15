Омский суд отклонил жалобу на арест обвиняемого в терактах на БАМе

Сергей Еремеев пробудет под стражей до 30 января

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Омский областной суд отклонил жалобу на арест гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Омской области.

"15 января 2024 года Омский областной суд рассмотрел жалобу на постановление Центрального районного суда Омска от 9 декабря 2023 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему гражданину Республики Беларусь, обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). С постановлением об избрании данной меры пресечения не согласилась сторона защиты, просила изменить на другую, менее строгую. Омским областным судом мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения, в удовлетворении жалобы отказано", - говорится в сообщении.

В результате подрывов 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали, произошло возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами, что временно блокировало движение по магистрали. Возбудили два уголовных дела. 7 декабря ФСБ сообщила о задержании в Омске подозреваемого в теракте гражданина Белоруссии, который дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб. Вину Еремеев признал. По его словам, задачей акта было временно парализовать БАМ для срыва поставки северокорейских военных грузов. 9 декабря его арестовал Центральный районный суд Омска до 30 января.