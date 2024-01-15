В Иркутске задержали гражданина Вьетнама, которого разыскивал Интерпол

В Чехии его заочно осудили за покушение на убийство

ИРКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Гражданина Вьетнама, находящегося в международном розыске, задержали в аэропорту Иркутска, его выдадут правоохранительным органам Чехии, где он заочно осужден за покушение на убийство и приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Вьетнамец транзитом прибыл в аэропорт Иркутска, где его задержали сотрудники российской полиции. Иностранцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 дней для обеспечения процедуры экстрадиции", - сказала Волк.

По данным МВД, 41-летний уроженец одной из северных провинций Вьетнама в 2007 году проживал и работал в Чехии. Там во время конфликта он ранил ножом своего соотечественника. После случившегося мужчина уехал на родину. По каналам Интерпола фигурант был объявлен в международный розыск.