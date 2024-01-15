Жителя Подмосковья задержали за незаконную охоту на лося

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который без лицензии охотился на лося в деревне Бурково. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками ОМВД России по Можайскому городскому округу задержан местный житель 1985 года рождения, подозреваемый в незаконной охоте. Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в лесном массиве вблизи деревни Бурково, застрелил лося, не имея лицензии на отстрел животного", - сказала она.

По словам Петровой, в лесу задержанный разделал тушу животного и пытался погрузить ее в автомобиль. В тот момент злоумышленника заметил егерь и вызвал полицию. "С места происшествия полицейскими изъято ружье. Своими действиями правонарушитель причинил ущерб государству в размере 80 тыс. рублей", - добавила начальник пресс-службы.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ. Задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.