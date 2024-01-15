Захвативший цветочный магазин в центре Москвы не признал в суде вину

В связи с имеющимся у обвиняемого заболеванием в судебном заседании, помимо адвоката, присутствует его законный представитель

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Захвативший заложников в цветочном магазине в Москве Андрей Сафронов не признал вину в суде, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я не признаю", - ответил подсудимый, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

В связи с имеющимся у обвиняемого заболеванием в судебном заседании, помимо адвоката, присутствует его законный представитель. Как следует из обвинительного заключения, Сафронову вменяются три статьи УК РФ: пп. "г", "ж", "з" ч. 2 ст. 206 (захват двух и более заложников с применением оружия), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. "а" ч. 2 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Согласно обвинительному заключению, Сафронов не позднее августа 2022 года нашел патроны, пригодный для стрельбы газовый пистолет и пистолет Макарова. Оружие он хранил в тайнике в селе Воздвиженское Клинского района Московской области. 14 февраля 2023 года он передал Горюнкову (ранее осужденному по данному делу - прим. ТАСС) переделанный пистолет и патроны к нему.

Спустя три дня Сафронов проследовал в цветочный магазин в центре Москвы, в помещении достал принадлежавший ему пистолет, навел на сотрудницу магазина и потребовал последовать в подсобное помещение. Он заявил, что хочет совершить подрыв магазина, потом произвел один выстрел в потолок, чтобы показать серьезность своих намерений. Он требовал передать ему $5 млн, а также предоставить самолет. В результате проведенной полицией операции он был задержан.