Прокуратура обжаловала приговор экс-директору ФК "Чайка" Баяну за подкуп арбитров

Сторона защиты также подала процедурную жалобу по нарушению закона при принятии решения

ВОРОНЕЖ, 15 января. /ТАСС/. Представитель прокуратуры подал апелляцию на приговор Железнодорожного районного суда Воронежа, который приговорил бывшего исполнительного директора футбольного клуба "Чайка" Олега Баяна к штрафу 1,8 млн рублей за 10 эпизодов подкупа арбитров спортивных соревнований и один предварительный сговор. Об этом сообщил ТАСС адвокат Баяна Дмитрий Чеботарев.

"Прокуратура подала апелляционное представление. Его [Баяна] позиция простая: виноват - значит должен отвечать. Апелляционное представление подано государственным обвинителем, они не согласны с итоговым решением, хотят его ужесточить, но в каком объеме, я пока не знаю", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по Воронежской области, апелляция на решение суда в отношении Баяна подана, так как сторона обвинения не согласна с мягкостью приговора. Чеботарев добавил, что он со своей стороны также подал жалобу на приговор. "У меня процедурная жалоба по нарушению закона при принятии решения, она не влияет на итоговое решение и не касается основного наказания", - пояснил он, не уточнив детали.

Судья Железнодорожного районного суда Воронежа 13 декабря 2023 года приговорил бывшего исполнительного директора футбольного клуба "Чайка" Олега Баяна к штрафу в размере 1,8 млн рублей, признав его виновным в 10 эпизодах по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления - по ч. 3 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) на сумму около 1,9 млн рублей. По данным суда, в ходе Олимп - Первенства России по футболу с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019-го перед проведением игр Баян предлагал спортивным судьям от 50 до 250 тыс. рублей для создания условий для победы "Чайки". Представитель прокуратуры попросила признать Баяна виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии-поселения, штрафа 150 тыс. рублей и лишения права заниматься спортивной деятельностью на два с половиной года. В своем последнем слове 11 декабря Баян признал вину и сказал, что намерен отказаться от работы в спорте.

В феврале 2022 года Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), который состоялся 13 мая 2019 года. Главному тренеру было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, игрокам - от 290 до 350 тыс. рублей. По данным суда, Баян предложил главному тренеру клуба "Черноморец" Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд, Дышеков принял предложение, вступил в сговор с шестью игроками "Черноморца" и обеспечил тем самым победу "Чайки" в матче 27-го тура Олимп - Первенства России. В ходе расследования этого дела были выявлены новые факты, на основании которых в отношении Баяна было возбуждено новое дело - о подкупе арбитров.