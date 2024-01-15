МЧС помогло 90 водителям, застрявшим на дорогах Сахалина из-за непогоды

Несколько автотрасс в регионе остаются закрытыми

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ оказали помощь 90 водителям на трудных участках дорог Сахалина, сообщает ведомство.

"Специалисты МЧС России помогли участникам дорожного движения преодолеть наиболее трудные участки дорог. Помощь потребовалась уже порядка 90 транспортным средствам", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды остаются закрытыми дорога от села Троицкое до села Новотроицкое, участок дороги до 34-го км дороги село Лиственничное - село Охотское, а также северо-западный объезд города Южно-Сахалинска.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 15 января на Сахалине. Сейчас на юге острова бушует метель, идет сильный снег, дует штормовой ветер. В связи с этим школьники в этих районах переведены на дистанционное обучение, аэропорт не может принимать и выпускать воздушные суда.