В Петербурге рядом с судом обнаружили мертвого пристава

Труп нашли рядом со зданием Василеостровского районного суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Тело судебного пристава обнаружили рядом со зданием Василеостровского районного суда в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По предварительным данным, он покончил с собой. "Мужчина вышел за ворота, уйдя от камер", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, труп сотрудника ФССП обнаружили в десятом часу утра.

В пресс-службе ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу ситуацию официально пока не прокомментировали.