В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

Авария произошла на трассе Р-125 у поворота на село Лакша

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли в результате ДТП на трассе в Нижегородской области. Участниками аварии стали еще три грузовика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла на трассе Р-125 у поворота на село Лакша. Водитель Mitsubishi пошел на обгон в запрещенном месте, не справился с управлением и его машина столкнулась с "Камазом". После этого в грузовой автомобиль врезалась фура, в нее - еще одна. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров иномарки от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи скончались на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили ТАСС, что поставили на контроль ход и результаты доследственной проверки. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по региону - семь человек, две единицы техники, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.