Приговор по делу о поставке неэффективных комплексов для Крымского моста огласят 16 января

Фигурантом дела является бывший глава морского управления Росгвардии Сергей Волков

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 16 января огласит приговор бывшему главе отдела морского управления Росгвардии полковнику Сергею Волкову, обвиняемому в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Оглашение приговора ориентировочно состоится 16 января в 16:00 мск", - сказали в суде.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить Волкова к 7 годам колонии, а также в качестве дополнительного наказания прокурор попросил лишить подсудимого звания полковника и государственных наград.

Полковник Росгвардии виновным себя не считает и настаивает, что действовал "согласно установленному порядку и законодательству".

Как сказано в обвинительном заключении и материалах дела, по результатам аукциона Росгвардия и ФГУП "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" заключили госконтракт на 395 486 196 рублей на поставку двух радиолокационных комплексов "Орел-2020" для борьбы с БПЛА, которые могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. Как полагает гособвинитель, Волков доподлинно знал, что ТТХ этой техники не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами, в частности не могли подавлять их радиосигналы. По словам адвоката Волкова Владимира Андрусенко, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель, являющийся монополистом в поставках продукции данного типа. Волков утверждает, что комплексы в принципе предназначались не для защиты моста, а для защиты подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации. Тем не менее Волков обеспечил условия для принятия на вооружение этого оборудования, так как в противном случае он не успевал обеспечить в срок освоение выделенных бюджетных средств, что могло негативно сказаться на его карьере.