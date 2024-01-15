На трассе М-10 "Россия" под Петербургом образовался затор из-за ДТП

Движение в сторону города осуществляется только по одной полосе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Столкновение двух грузовых и двух легковых автомобилей на 671-м км федеральной трассы М-10 "Россия" под Санкт-Петербургом привело к образованию затора. Движение в сторону Петербурга осуществляется только по одной полосе, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"По предварительным данным, произошло попутное столкновение двух грузовых и двух легковых автомобилей. В результате проезжая часть оказалась частично занята поврежденными автомобилями. Движение в сторону Санкт-Петербурга осуществляется по одной полосе. Образовался автомобильный затор", - рассказали в пресс-службе.

По данным "Яндекса", длина затора в сторону Петербурга составляет более двух километров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, пострадавших в результате ДТП нет, в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" эту информацию также подтвердили.

По данным МЧС, на участке трассы попутно столкнулись легковой Hyundai, Volkswagen Transporte, грузовой Foton с прицепом и "КамАЗ". На место выехали правоохранители для установки всех обстоятельств произошедшего ДТП. Также на месте работают специалисты Леноблпожспас и сотрудники скорой помощи.