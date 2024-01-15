Бывшего первого замглавы челябинского Минэкономразвития Бахаева осудили за взятку

Суд приговорил его к четырем годам колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева виновным в получении взятки в размере 2,9 млн рублей от директора рекламной фирмы. Бахаеву назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Суд признал [Бахаева] виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что гособвинитель попросил суд назначить Бахаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 года в колонии строгого режима.

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением СК РФ по Челябинской области на основании материалов УФСБ. Сотрудниками УФСБ было установлено, что в 2018 году Бахаев, являясь первым заместителем министра экономического развития Челябинской области, получил от директора ООО "Элефант-формат" взятку в сумме 2,9 млн рублей. Деньги ему передали за содействие в заключении 13 договоров между фирмой и подведомственным региональному министерству экономического развития учреждением (Агентством международного сотрудничества Челябинской области).

В пресс-службе Центрального районного суда добавили, что суд признал директора рекламной фирмы Михаила Смирнова виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) УК РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.