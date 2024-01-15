В Раанане 17 человек получили ранения в результате нападения с ножом и наезда

Инцидент потенциально может оказаться терактом, сообщил 12-й канал

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек получили ранения в городе Раанана недалеко от Тель-Авива в результате инцидента, который потенциально может оказаться терактом. Об этом сообщил 12-й канал.

По его информации, медики сообщили о 17 пострадавших, 3 из которых находятся в тяжелом состоянии. Раненых направляют в больницы.

Согласно первоначальным данным, инциденты произошли сразу в нескольких разных местах в Раанане. Сообщается о наезде автомобиля на прохожих, а также о ножевых ранениях. Мэр города просит местных жителей и школьников не выходить на улицу и дождаться прояснения обстановки, отмечает 12-й телеканал.

Пресс-служба израильской полиции заявила о "необычном инциденте" в Раанане и уточняет информацию о случившемся. На месте событий работают правоохранительные органы порядка.