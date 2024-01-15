В Коми шахта "Заполярная" возобновила работу после ЧП

Данные о завершении работ по ликвидации последствий аварии уточняются

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Шахта "Заполярная" АО "Воркутауголь" возобновила работу после инцидента с прорывом подземных вод и затоплением, в результате которого один горняк погиб, один травмирован. Работа возобновлена на всех участках, кроме аварийного, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь".

"Шахта "Заполярная" возобновила работу во всех очистных и подготовительных забоях, кроме аварийного, где ведется откачка воды", - сообщили ТАСС на предприятии. Данные о завершении работ по ликвидации последствий аварии уточняются.

По данным АО "Воркутауголь", 15 января в 04:28 мск произошел непрогнозируемый прорыв подземных вод в шахте на глубине 600 метров. На аварийном забое находились три человека, один из них погиб, один травмирован, третий без травм самостоятельно вышел на поверхность. Всего в шахте работали 60 человек, оставшиеся 57 горняков выведены на поверхность. Эксплуатация аварийного участка приостановлена, на месте работает комиссия по выяснению причин инцидента. По факту аварии следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в связи с инцидентом организовала проверку.

АО "Воркутауголь" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России, является градообразующим предприятием заполярного города Воркуты и единственной российской угледобывающей компанией, работающей в условиях Крайнего Севера. В составе четыре подземные шахты, открытый угольный разрез "Юньягинский" (добыча ведется открытым способом), центральная обогатительная фабрика "Печорская", Воркутинский механический завод и Воркутинское транспортное предприятие. На производстве занято более 6 тыс. человек.

В новость были внесены изменения (17:30 мск) - добавлена информация о возобновлении работы.