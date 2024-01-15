В Сочи на территории аквапарка нашли мину времен войны

Боеприпас уничтожен взрывотехниками

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Рабочие обнаружили на территории аквапарка в Сочи минометную мину времен Великой Отечественной войны, боеприпас уничтожен взрывотехниками. Об этом сообщили журналистам в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

"В главное управление Росгвардии по краю поступила информация об обнаружении на улице Победы в Лазаревском районе ржавого предмета, похожего на боеприпас. Его заметили рабочие во время земляных работ. Прибывшие по указанному адресу взрывотехники обследовали находку и установили, что это минометная мина калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боеприпас нашли на территории аквапарка открытого типа. Взрывотехники регионального управления Росгвардии обследовали его, вывезли в карьер и уничтожили, соблюдая необходимые меры безопасности.